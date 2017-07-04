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04.07.2017 / 11:43
Большая делегация Европарламента посетит Мариуполь и зону АТО - Геращенко
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подчеркнула важность для европейского сообщества собственными глазами увидеть ситуацию на Донбассе. На этой неделе большая делегация Европейского парламента посетит Мариуполь и зону АТО. Об этом она сообщила во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве, передает ilich.in.ua со ссылкой на УНИАН.
"На этой неделе большая делегация Европейского парламента посетит Мариуполь, посетит зону АТО", - сказала Геращенко.
Она подчеркнула важность для европейского сообщества воочию увидеть гуманитарную, безопасностную и экологическую ситуацию на Донбассе.