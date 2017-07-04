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04.07.2017 / 11:16
Воспитанники мариупольского интерната получили кроссовки от ФК «Шахтер» (ФОТО)
Футбольный клуб «Шахтер» подарил кроссовки детям из интерната, которые приняли участие в дружеском футбольном матче с ФК «Мариуполь», передает ilich.in.ua.
Как сообщает пресс-служба Гумштаба, матч был организован Фондом Рината Ахметова в рамках проекта «Наставничество» и закончился победой детей над профессиональными футболистами со счетом 6:4.
«Фонд Рината Ахметова уделяет особое внимание проблеме сиротства, проводит для детей различные тренинги, мастер-классы, спортивные мероприятия. Недавно дети сыграли дружеский матч с футбольным клубом «Мариуполь» и выиграли. Об этом матче узнали в футбольном клубе «Шахтер» и решили поддержать любовь к спорту у детей – подарили им кроссовки», – рассказала руководитель программы «Сиротству – нет!» Наталья Барышпольская.