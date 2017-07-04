04.07.2017 / 11:16



Воспитанники мариупольского интерната получили кроссовки от ФК «Шахтер» (ФОТО)







Футбольный клуб «Шахтер» подарил кроссовки детям из интерната, которые приняли участие в дружеском футбольном матче с ФК «Мариуполь», передает ilich.in.ua .

Как сообщает пресс-служба Гумштаба, матч был организован Фондом Рината Ахметова в рамках проекта «Наставничество» и закончился победой детей над профессиональными футболистами со счетом 6:4.