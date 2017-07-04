04.07.2017 / 10:46



Исправность компьютеров в мариупольских школах и их установку проверит Минобразования

Минобразования планирует проверить количество исправных компьютеров в школах и место их установки, передает

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со ссылкой на пресс-службу Министерства.

В системе среднего образования на учете стоит значительное количество компьютеров, но нет полного понимания, в каком они состоянии и какое количество из них реально функционирует. Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с руководителем по работе с учреждениями образования «Microsoft Украина» Натальей Дорош.

«Мы не можем начать процесс по созданию информационного образовательного пространства без четкого понимания, какими инструментами мы обладаем и сколько детей в школе реально имеют доступ к компьютерам. Таким образом, нам нужно провести аудит оборудования и по его результатам планировать дальнейшую компьютеризацию », - пояснила Лилия Гриневич.

В сообщении отмечается, что компания «Microsoft Украина» заинтересована в том, чтобы помочь МОН провести такую вЂ‹вЂ‹инвентаризацию, и готова полностью переоборудовать 1 класс в пилотной школе по принципу «1 ученик - 1 компьютер».