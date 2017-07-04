04.07.2017 / 09:05



Из-за ремонтных работ сегодня без воды училище, детсады и мариупольские поселки

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 4 июля, в связи с ремонтными с 9.00 до 15.00 будет прекращена подача воды по ул. 9 Авиадивизии, 2-10; бул. Шевченко, 321-349; ул. Грушевского, 1-5.