|
04.07.2017 / 09:05
Из-за ремонтных работ сегодня без воды училище, детсады и мариупольские поселки
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 4 июля, в связи с ремонтными с 9.00 до 15.00 будет прекращена подача воды по ул. 9 Авиадивизии, 2-10; бул. Шевченко, 321-349; ул. Грушевского, 1-5.
Также, в связи с переподключением вновь проложенного водовода по ул. Уральской с 9.00 до 20.00 будет прекращена подача воды в поселки Мирный, Азовкольцо, Гуглино, а также по ул. М. Сибиряка, 1-76; ул. Металлургической, 18; в СОШ №43, 45, училище №99, школу-интернат по ул. Шопена, д/с №140, 149.
Также в связи с заменой водомера с 9.00 до 17.00 не будет воды по ул. Троицкой, 30-44.