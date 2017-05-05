05.05.2017 / 16:30



На международном фестивале кино и урбанистики представили несколько фильмов о Мариуполе

На международном фестивале кино и урбанистики «86» в Славутиче представили сразу несколько фильмов о Мариуполе. Об этом говорится на странице арт-платформы «Тю» в Facebook, передает MRPL.CITY.

В частности на фестивале показали киноленту о жизни мариупольского рабочего, который собирает провода на металлолом, кормит бездомных собак и рубит дрова для топки печи. Фильм «Онтология» снял мариупольских режиссер Александр Суровцов, который до 2016 года работал на заводе. В арт-кластере «Тю» пообещали в ближайшее время показать его работу в Мариуполе.

Также на фестивале «86» представили фильм «Металлурги» фотографа Евгения Никифорова, который интересуется советскими мозаиками. В фильме режиссер поднимает два вопроса: во-первых, считают ли мариупольцы мозаики советского времени ценными, а во-вторых, могут ли жители сопоставить самих себя с изображенными на мозаиках людьми.

Еще один фильм о Мариуполе на фестивале – «МА». Кинолента рассказывает о жительнице микрорайона Восточный, которая снимает видео для дочери, живущей в Киеве.