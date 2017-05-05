05.05.2017 / 13:45



В Мариуполе состоится ежегодная эстафета памяти







В Мариуполе 6 мая состоится ежегодная эстафета памяти. Проводится она в преддверии главного праздника года – Дня памяти и примирения. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Ее маршрут будет проложен по Приморскому бульвару. Старт назначен в 10:45 напротив гостиницы «Турист».

В эстафете примут участие учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, а также студенты ВУЗов и лицеев Мариуполя. Этот забег проводится с целью проявления уважения к участникам войны, отдавшим свои жизни за нашу свободу.