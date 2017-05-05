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05.05.2017 / 12:00
Шестеро мариупольских спортсменов претендуют на звание «Лучший спортсмен месяца» в апреле
На звание «Лучший спортсмен месяца» в апреле претендуют шестеро мариупольцев. Это победители международных и всеукраинских соревнований в различных видах спорта, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Экспертный совет управления по физической культуре и спорту утвердил претендентов на звание "Лучший спортсмен апреля":
- чемпионка Украины по велосипедному спорту Диана Малинова;
- бронзовый призер Кубка Украины по гребле на байдарках и каноэ Святослав Бесплов;
- чемпион Украины по шахматам Игорь Ярмонов;
- бронзовый призер чемпионата Украины по тяжелой атлетике Иван Горобец;
- победитель Всеукраинской Универсиады по боксу Ярослав Щерба;
- серебряный призер Кубка Украины по прыжкам в воду Станислав Олиферчик.