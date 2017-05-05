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Главная / Лента новостей / На мариупольский музыкальный фестиваль “MRPL City 2017” открыт кастинг для молодых исполнителей

05.05.2017 / 10:25

На мариупольский музыкальный фестиваль “MRPL City 2017” открыт кастинг для молодых исполнителей

На мариупольский музыкальный фестиваль “MRPL City 2017” открыт кастинг для молодых исполнителей “Young Hope”, который даст возможность зажечь на сцене наряду с музыкантами мирового уровня. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Мы ищем новые имена украинской музыки. Теперь у каждого талантливого начинающего музыканта появилась возможность стать частью самого большого фестиваля восточного побережья Украины!», — рассказал главный редактор сайта MRPL.CITY Владимир Селиванов.

Для того чтобы получить возможность выступить рядом с Noize MC, Бумбоксом, Онукой, Время и Стекло и другими талантливыми музыкантами, нужно: рассказать немного о себе или своей группе, заполнив анкету;  прикрепить ссылку на свое выступление или демо-запись;  дождаться обратной связи и выступить на отборочном концерте. 

Победители среди представителей рок, хип-хоп и поп-сцен будут выбраны 10 июня во время концерта в ТЦ «Порт Сити». Лучшие диджеи будут отобраны 27 мая в ночном клубе «Эгоист».

Для конкурсантов нет ограничений по стилю музыки, языку или другим факторам. Минимальный возраст для участия — от 16-ти лет.

  
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