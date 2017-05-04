04.05.2017 / 16:29



Мариупольцев приглашают на выставку ретро-мотоциклов «Мотоклассика»







В Мариупольском краеведческом музее начала работу выставка ретро-мотоциклов «Мотоклассика». Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

На выставке будут представлены 15 мотоциклов, 3 мотороллера и 5 велосипедов середины ХХ в. Все экспонаты вышеуказанной коллекции являются собственностью Сергея Евгеньевича Кобылецкого: «Маrs», «BMV», «NSU», «Simson», «Урал», «Ява», «Москва», «Минск», «ИЖ-49» и др. Наиболее ранняя модель мотоцикла 1935 года.

Выставка будет демонстрироваться до 11 июня 2017 года.