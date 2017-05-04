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Главная / Лента новостей / Под Мариуполем задержали браконьеров с незаконным уловом рыбы на 140 тыс. грн (ФОТО)

04.05.2017 / 14:56

Под Мариуполем задержали браконьеров с незаконным уловом рыбы на 140 тыс. грн (ФОТО)





Во время несения боевого патрулирования пограничники Мариупольского отряда морской охраны задержали маломерное плавсредство типа «Амур» с незаконным уловом рыбы, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В ходе проверки документов было установлено, что у данных граждан отсутствует разрешение на специальное использование водных биоресурсов и отсутствует журнал учета изъятых водных биоресурсов. В то же время на борту МПЗ находилась выловленная рыба - бычок, 9 ящиков.

Фактическое количество выловленной рыбы составила более 4 тысяч экземпляров. Общая сумма ущерба составляет свыше 140 тысяч гривен.

В отношении граждан Украины, уроженцев Донецкой области были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 85 ч. 4 Коап «Грубое нарушение правил рыболовства».

Выловленная рыба и плавсредство переданы представителям Мариупольского территориального отделения «Азоврибохорони».

  
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