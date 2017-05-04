04.05.2017 / 13:17



Городские власти обсудили с немецкой делегацией вопросы логистики, водоснабжения и электроснабжения Мариуполя (ФОТО)











Первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко и секретарь городского совета Степан Махсма встретились с Послом Германии в Украине Эрнстом Райхелем и Генеральным консулом Германии Вольфгангом Мессингером. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы дальнейших взаимоотношений, передает ilich.in со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Немецкую делегацию интересовало, как живет Мариуполь в условиях конфликта в регионе. Во время беседы подняли вопросы экологии, логистики, водоснабжения и электроснабжения Мариуполя. Говорили и о том, как проходит процесс децентрализации.

Гости города интересовались решением проблемы логистики. То, что до Мариуполя сложно добраться заметили и представители немецкой делегации.

«Впечатление такое, что Мариуполь на много дальше от всех других городов Украины, хотя на самом деле это не так», - заметил Эрнст Райхель.

Также немецкой делегации рассказали о проектах, которые хотят реализовать в Мариуполе. В частности, они касались развития коммунальных предприятий, строительства мусороперерабатывающего комплекса и очистной станции.

В свою очередь, члены немецкой делегации рассказали, какую поддержку Мариуполь может получить - в том числе и от городов Германии.