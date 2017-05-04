04.05.2017 / 09:55



В Мариуполе обнаружили тайники с боеприпасами







В Мариуполе на Приморском бульваре группа оперативного реагирования военной комендатуры обнаружила два тайника с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook, передает ilich.in.ua.

"Из тайников военнослужащие изъяли пластиковые взрывчатые вещества весом 300 гр, две гранаты РГД-5, тротиловые шашки весом 400 гр и 200 гр, четыре электродетонатора, шесть капсуль-детонаторов, детонаторы МУВ-3 и детонаторы МУВ-2, взрыватели замедленного действия (ППД-1М), детонирующий шнур, семь упаковок металлических элементов, шнур ЗТП-300 и накольный механизм", – говорится в сообщении.