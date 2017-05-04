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Главная / Лента новостей / В двух районах Мариуполя ремонтные работы с отключением холодной воды

04.05.2017 / 08:55

В двух районах Мариуполя ремонтные работы с отключением холодной воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в связи с установкой РКТ ду 500 с 20.00  4 мая  до 7.00 5 мая  будет прекращена подача воды по следующим адресам: ул. Панфилова; 1-148, ул. Пашковского, 8-101; ул. Межевая, 1-40; магазин «Сильпо» пр. Победы; больничный городок; горбольница №4 по Пашковского; поликлиника №1; милиция; Медефаст Волгодонская,18; д/с №35, №67, 152, №56; ОШ №14;  Медцентр Победы,38; нарсуд;  ул. Пашковского,64А; общежитие №2 Победы; ветлечебница Победы;  роддом №2;  ЦТП №40;40А;  №41; б-р Морской, 40-52, 48а-50а, 54-70; ул. Азовстальская, 45,47,51, ул. В. Освободителей, 66,10,12,14.

Также в связи с ремонтными работами сегодня с 9 до 17 часов воды не будет:

- пр. Нахимова, 158-168; пр. Строителей, 83а-85,87;

- ул. Гранитная, 108-110;

- бул. Хмельницкого, 20-20а; пр. Строителей, 95, 97.

  
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