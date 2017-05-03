03.05.2017 / 13:55



Почти 140 жителей мариупольского поселка получат гумпомощь от Венгерской Экуменической Службы

Завтра, 4 мая, 139 жителей поселка Сартана, пострадавшие от вооруженного конфликта на Востоке Украины, получат продуктовые, гигиенические наборы и наборы детской гигиены от Венгерской Экуменической Службы помощи. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Помощь можно будет получить с 11.00 по адресу п. Сартана, пер. Парковый, 5, кафе «Деревня Вашуры».

Уже больше года центры социальных служб для семьи, детей и молодежи городского совета сотрудничают с Венгерской Экуменической Службой Помощи (Будапешт) и Херсонской городской общественной организацией «Лига деловых и профессиональных женщин» в программах, направленных на предоставление гуманитарной поддержки населению, пострадавшему от обстрелов в Донецкой области.

В рамках программы Венгерской Экуменической Службы Помощи, благодаря финансовой поддержке международного фонда «ACT- Альянс» (г. Женева) 850 человек получат гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, гигиенических наборов и наборов детской гигиены. Получателями помощи станут семьи вынужденных переселенцев, которые проживают в Мариуполе и жители поселков Сартана, Талаковка, Гнутово, Виноградное, Прионерское, Приморское, пострадавшие вследствие антитеррористической операции. Это самые нуждающиеся семьи, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и получают поддержку от городских социальных служб.