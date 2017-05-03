03.05.2017 / 12:15



Мариупольцев приглашают на кастинг национального талант-шоу

Мариупольцы смогут попробовать свои силы в музыкальном талант-шоу «Х-Фактор». Об этом говорится на сайте шоу, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Отбор в восьмой сезон шоу в Мариуполе будет проходить 25 и 26 мая в ДК «Молодежный» (улица Харлампиевская, 17/25) с 10 до 18 и с 10 до 15 часов, соответственно. Заполнить анкету можно на официальном сайте.