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03.05.2017 / 12:15
Мариупольцев приглашают на кастинг национального талант-шоу
Мариупольцы смогут попробовать свои силы в музыкальном талант-шоу «Х-Фактор». Об этом говорится на сайте шоу, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Отбор в восьмой сезон шоу в Мариуполе будет проходить 25 и 26 мая в ДК «Молодежный» (улица Харлампиевская, 17/25) с 10 до 18 и с 10 до 15 часов, соответственно. Заполнить анкету можно на официальном сайте.
Напомним, в седьмом сезоне жюри состояло из фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной, музыканта и танцора, бывшего участника группы Quest Pistols Антона Савлепова, а также композитора и продюсера Константина Меладзе. Ведущими были Андрей Бедняков и Оксана Марченко. Но в апреле ведущая Оксана Марченко покинула проект.