03.05.2017 / 11:00



Под Мариуполем СБУ обнаружила мины во взведенном состоянии (ФОТО)







Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили вблизи Широкино под Мариуполем две мины российского производства. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, передает ilich.in.ua. Боеприпасы во взведенном состоянии были установлены вблизи одной из военных частей Вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении. Оперативники СБУ деактивировали две противопехотные мины направленного действия «МОН-50» и передали их военным. По выводам специалистов, боеприпасы были изготовлены в 1997 году в России и не состоят на вооружении Вооруженных сил Украины.