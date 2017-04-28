28.04.2017 / 17:30



Мариупольцев приглашают на семейный морской праздник







Мариупольцев приглашают на морской праздник – фестиваль «Азовский бычок». Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Организаторы праздника: общественное объединение «Гром – Приазовья», благотворительный фонд «Великодушие», общественная организация «Искренность», общество «Азов рыболов», общественный союз «Зеленый центр», а также управление физической культуры и спорта. Они постарались, чтобы от мероприятия горожане получили только приятные впечатления. Как заметила депутат городского совета Лилия Тихонова, в прошлом году был впервые проведен фестиваль «Азовского бычка», и он показал, что горожанам не хватает таких праздников.

«Мы намерены сделать этот фестиваль ежегодным, так как бычок - один из символов Азовского моря», - подчеркнула депутат.

Мероприятие состоится 30-го апреля с 10:00 до 15:00 на территории яхт-клуба «Ильичевец».