28.04.2017 / 17:13



Музыканты мариупольского «Ренессанса» с рок-группой «БлуД» готовят «термоядерную смесь» (ВИДЕО)



Стало известно, какую термоядерную смесь готовят музыканты мариупольского «Ренессанса» на бункерных репетициях с рок-группой «БлуД» в Мариуполе. Об этом сообщает MRPL.CITY, передаёт ilich.in.ua. Директор камерного оркестра «Ренессанс» Диана Трима сообщила, что мариупольцев ждёт уникальный музыкальный сюрприз, который готовится в настоящее время с особой тщательностью: Metallica и Guns N' Roses будут сочетаться с Вивальди и Бахом. По её словам, ежедневно в течение месяца проводится две репетиции. Утром в Школе искусств оркестр отрабатывает материал без «БлуДа», вечером на базе рок-группы проходит вторая совместная репетиция. «Весь музыкальный материал перерабатывается под камерный оркестр. В мировой практике мы такого не встречали. Главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств Украины Василий Крячок все переложения в роковом исполнении для оркестра делает самостоятельно. В субботу будет проведена первая репетиция по двум отделениям программы. Мы репетируем на базе рок-группы в бункере, находящемся в подвале, так как вся "кухня" рок музыкантов громоздкая для переноса в концертный зал Школы искусств, где базируемся мы», - отметила Диана Трима. Она уточнила, что программа концерта будет состоять из 2-х отделений. Первое отделение – классическая музыка в совместном исполнении камерного оркестра и рок группы: 1.Саундртек к фильму «Игра престолов»; 2.Саундртек к фильму «Бой с тенью»; 3.К.Дженкинз «Паладио»; 4.А.Вивальди Оркестровая версия концерта для скрипки «Времена года», 3 часть «Лето»; 5.Бородин «Хор половецких девушек» из оперы «Князь Игорь»; 6.А.Пьяццолла «Либертанго»; 7.И.С.Бах «Шутка» и другие произведения. Во втором отделении мариупольцы услышат рок музыку в совместном исполнении с камерным оркестром: 1. Metallica “Nothing else matters”; 2. Metallica “The unforgiven”; 3. Metallica “No leaf clover”; 4. Guns N' Roses “November rain”; 5. Nightwish “Kiss while your lips”; 6.Broken “Amylee” и другие произведения. По словам Дианы Тримы специально для концерта, который состоится во Дворце Металлургов 5 мая, готовится видеосопровождение. Видеоряд подобран в соответствии с исполняемой музыкальной темой, он будет проецироваться на экран размером 3х4 метра. Напомним, что начало масштабного творческого проекта "Игры Престолов" назначено на 19 часов. Директор камерного оркестра «Ренессанс» подчеркнула, что в дальнейшем планируется продолжать совместную работу коллективов и создавать еще более интересные проекты.