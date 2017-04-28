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Главная / Лента новостей / Музыканты мариупольского «Ренессанса» с рок-группой «БлуД» готовят «термоядерную смесь» (ВИДЕО)

28.04.2017 / 17:13

Музыканты мариупольского «Ренессанса» с рок-группой «БлуД» готовят «термоядерную смесь» (ВИДЕО)



Стало известно, какую термоядерную смесь готовят музыканты мариупольского «Ренессанса» на бункерных репетициях с рок-группой «БлуД» в Мариуполе. Об этом сообщает MRPL.CITY,  передаёт ilich.in.ua.

Директор камерного оркестра «Ренессанс» Диана Трима сообщила, что мариупольцев ждёт уникальный музыкальный сюрприз, который готовится в настоящее время с особой тщательностью: Metallica и Guns N' Roses будут сочетаться с Вивальди и Бахом.

По её словам, ежедневно в течение месяца проводится две репетиции. Утром в Школе искусств оркестр отрабатывает материал без «БлуДа», вечером на базе рок-группы проходит вторая совместная репетиция.

«Весь музыкальный материал перерабатывается под камерный оркестр. В мировой практике мы такого не встречали. Главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств Украины  Василий Крячок все переложения в роковом исполнении для оркестра делает самостоятельно. В субботу будет проведена первая репетиция по двум отделениям программы. Мы репетируем на базе рок-группы в бункере, находящемся в подвале, так как вся "кухня" рок музыкантов громоздкая для переноса в концертный зал Школы искусств, где базируемся мы», - отметила Диана Трима.

Она уточнила, что программа концерта будет состоять из 2-х отделений.

Первое отделение – классическая музыка в совместном  исполнении камерного оркестра и рок группы:

1.Саундртек к фильму «Игра престолов»;

2.Саундртек к фильму «Бой с тенью»;

3.К.Дженкинз «Паладио»;

4.А.Вивальди  Оркестровая версия концерта для скрипки «Времена года», 3 часть «Лето»;

5.Бородин «Хор половецких девушек» из оперы «Князь Игорь»;

6.А.Пьяццолла «Либертанго»;

7.И.С.Бах «Шутка» и другие произведения.

Во втором отделении мариупольцы услышат рок музыку в совместном исполнении с камерным оркестром:

1. Metallica “Nothing else matters”;

2. Metallica “The unforgiven”;

3. Metallica  “No leaf clover”;

4. Guns N' Roses “November rain”;

5. Nightwish “Kiss while your lips”;

6.Broken  “Amylee” и другие произведения.

По словам Дианы Тримы специально для концерта, который состоится во Дворце Металлургов 5 мая, готовится видеосопровождение.  Видеоряд подобран в соответствии с исполняемой музыкальной темой, он будет проецироваться на экран размером 3х4 метра.  

Напомним, что начало масштабного творческого проекта  "Игры Престолов" назначено на 19 часов.  

Директор камерного оркестра «Ренессанс» подчеркнула, что в дальнейшем планируется продолжать совместную работу коллективов и создавать еще более интересные проекты.

  
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17:13
Музыканты мариупольского «Ренессанса» с рок-группой «БлуД» готовят «термоядерную смесь» (ВИДЕО)
16:51
Должностные лица учебного заведения Мариуполя присвоили зарплату «мертвых душ» на 150 тыс.грн
16:11
В Мариуполе состоится велогонка для самых маленьких «Догоняйка 2017»
15:29
Мариупольский фестиваль “MRPL City 2017” открывает конкурс для молодых исполнителей
14:50
Жители мариупольских поселков получат гуманитарную помощь от Венгерской Экуменической Службы
14:12
В Мариуполе появилась «аллея сакуры»
13:39
В Мариуполе организуют флешмоб, который продемонстрирует любовь горожан к Украине
12:55
"Укрзализныця" ускорит движение поезда Мариуполь-Киев и улучшит качество пассажирского состава
12:00
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11:12
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13:20 На Донетчине обсудили проект развития телерадиовещания на свободных территориях Донбасса
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