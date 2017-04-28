28.04.2017 / 16:51



Должностные лица учебного заведения Мариуполя присвоили зарплату «мертвых душ» на 150 тыс.грн

Должностных лиц одного из мариупольских лицеев осуждено за присвоение 147 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Установлено, что женщина, работая помощником директора учебного заведения, предложила последнему трудоустроить своих племянников на должности слесарей-ремонтников. Как объяснила обвиняемая, из-за того, что ее родственники работают за границей и на работу выходить не будут, их заработную плату можно оставлять себе. На данное предложение руководитель согласился.

В дальнейшем, ежемесячно в табеля учета использования рабочего времени ставили отметки об отработке рабочего времени псевдоработникам, которые утверждались директором, и на основе этих документов им начислялась и выплачивалась заработная плата. Указанная схема продолжала действовать даже после того, как сменился директор лицея.

Таким образом, в течение 2011-2013 годов заместитель директора и двое директоров учебного заведения, имея в своем распоряжении зарплатные карты «мертвых душ», снимали через банкоматы их заработную плату и оставляли себе, чем нанесли материальный ущерб государству на общую сумму 147 тыс. грн.