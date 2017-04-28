28.04.2017 / 16:11



В Мариуполе состоится велогонка для самых маленьких «Догоняйка 2017»







В Мариуполе пройдут масштабные гонки самых маленьких велосипедистов города «Догоняйка 2017». Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Организаторами мероприятия выступили Вело Ассоциация Мариуполя «ВАМ», Профсоюзный комитет комбината «Азовсталь», постоянная комиссия по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, делам семьи, культуры и спорта Мариупольского городского совета, во главе с председателем Владимиром Курским.

Мероприятие будет проходить 29 апреля. Начало регистрации участников на гонку в 09:30 возле Городского дворца культуры (ДК Строителей, Левый берег) возраст - от 3 до 13 лет.

«Для нас главное, чтобы каждый участник не только поверил в собственные силы или стал победителем, но и почувствовал атмосферу праздника, восторг велосипедного отдыха», вЂ’делится депутат Владимир Курский.