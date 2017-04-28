28.04.2017 / 15:29



Мариупольский фестиваль “MRPL City 2017” открывает конкурс для молодых исполнителей







Мариупольский музыкальный фестиваль “MRPL City 2017” открывает конкурс для молодых исполнителей “Young Hope”, который даст возможность зажечь на сцене, наряду с музыкантами мирового уровня, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Мы ищем новые имена украинской музыки. Если ты всегда мечтал о большой сцене, хотел выступить рядом с лучшими музыкантами Украины и уверен, что твою музыку должен услышать каждый, не упусти свой шанс», — рассказал главный редактор сайта MRPL.CITY Владимир Селиванов.

Конкурс стартует 1 мая, форма обратной связи будет доступна в этой новости.

Для того, чтобы получить возможность выступить рядом с Noize MC, Бумбоксом, Онукой, Время и Стекло и другими талантливыми музыкантами, нужно: рассказать немного о себе или своей группе, заполнив анкету;- прикрепить ссылку на свое выступление или демо-запись; дождаться обратной связи и выступить на отборочном концерте.

«Последние несколько лет Украина переживает настоящий бум на молодых исполнителей, которые не всегда известны широкой аудитории. Вот мы и подумали «а почему бы не познакомить вас с ними в месте, где это будет актуальней всего?» - на нашем фестивале MRPL City. Конечно же, познакомить не со всеми, а только с самыми-самыми. С новой надеждой украинской сцены», — поделился исполнительный продюсер концертного агентства "FishCanFly" Владимир Бригинец.

Победители среди представителей рок, хип-хоп и поп-сцен будут выбраны 10 июня во время концерта в ТЦ «Порт Сити». Лучшие диджеи будут отобраны 27 мая в ночном клубе «Эгоист».