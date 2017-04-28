28.04.2017 / 14:12



В Мариуполе появилась «аллея сакуры»

В Приморском парке Мариуполя заложили «аллею сакуры - символа Японии. В высадке деревьев приняли участие городской голова Вадим Бойченко и начальник управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин совместно с «Лигой будущих полицейских». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Саженцы - подарок Донетчине от полиции Закарпатья - Ужгорода. Более 20 сакур заложили под аллею «Лиги будущих полицейских».

«Сакура - символ страны Восходящего солнца, начала новой жизни, безупречности. Кроме того, она и символ полиции Японии. С давних времен герб с ее изображением носили самураи, как олицетворение силы», - пояснила представитель японистов Мариуполя Илона Архангельска.

Стоит отметить, что 2017 год объявлен Президентом Украины Петром Порошенко годом культуры Японии, который посвящен 25-летию дипломатических отношений двух стран. Как подчеркнул мэр, высаживания сакур не только поддерживает инициативу гаранта Украины, но и делает наш город еще красивее. Мариуполь - город, который чтит культуру разных стран.

«Мы поддерживаем культуру Японии! Сегодня укрепляем дипломатические отношения со страной Восходящего солнца здесь, в Мариуполе », - отметил городской голова. Он добавил, что до нашего города еще доедут деревья сакуры. Напомним, Посольство Японии проводит кампанию по высадке деревьев сакуры по всей территории Украины. Мариуполь попал в список городов, в котором высадят эти красивые цветущие деревья.

«Будет полноценная большая аллея сакуры, где жители и гости города смогут наслаждаться японской культурой в Мариуполе», - рассказал Вадим Бойченко.