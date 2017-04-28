28.04.2017 / 13:39



В Мариуполе организуют флешмоб, который продемонстрирует любовь горожан к Украине

Мариупольцы организуют патриотичный флешмоб, который продемонстрирует любовь горожан к Украине, передаёт ilich.in.ua со сылкой на MRPL.CITY.

Инициатор идеи Кирилл Долимбаев на своей странице в Фейсбук предложил всем разукрасить национальной символикой весь город - вывесить на балконах флаг Украины, использовать национальную символику для украшений авто, а также до 9 мая одевать вышиванку.

"Мы должны показать всем в городе, что нас большинство и, что Мариуполь - Украина", — сказал автор идеи.