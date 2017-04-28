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28.04.2017 / 13:39
В Мариуполе организуют флешмоб, который продемонстрирует любовь горожан к Украине
Мариупольцы организуют патриотичный флешмоб, который продемонстрирует любовь горожан к Украине, передаёт ilich.in.ua со сылкой на MRPL.CITY.
Инициатор идеи Кирилл Долимбаев на своей странице в Фейсбук предложил всем разукрасить национальной символикой весь город - вывесить на балконах флаг Украины, использовать национальную символику для украшений авто, а также до 9 мая одевать вышиванку.
"Мы должны показать всем в городе, что нас большинство и, что Мариуполь - Украина", — сказал автор идеи.
Также он отметил, что с завтрашнего дня акцию поддержит патрульная полиция, разместив на авто флажки национальных цветов, он также обратился к представителям бизнеса с просьбой делать скидки людям в вышиванках.