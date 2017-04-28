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Главная / Лента новостей / "Укрзализныця" ускорит движение поезда Мариуполь-Киев и улучшит качество пассажирского состава

28.04.2017 / 12:55

"Укрзализныця" ускорит движение поезда Мариуполь-Киев и улучшит качество пассажирского состава

Существенно сократить время в дороге на поезде из Мариуполя в Киев невозможно, но сократить временя в пути на 2-3 часа возможно. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ilich.in.ua со ссылкой на Depo.Донбасс.

"У нас нет возможности ускорить поезд существенно. Я думаю, что возможно сокращение времени в пути максимум на 2-3 часа, если мы оптимизируем график движения поездов. Технически больше будет сложно", - заявил Омелян.

"По качеству пассажирского состава мы надеемся, что будет изменена ситуация, и то позорное состояние вагонов, которое сейчас существует, будет улучшено", - добавил Омелян.

Напомним, сейчас поезд из Мариуполя в Киев движется около 19 часов, а пассажиры неоднократно жалуются на старые грязные вагоны и нестиранное белье.

  
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17:13
Музыканты мариупольского «Ренессанса» с рок-группой «БлуД» готовят «термоядерную смесь» (ВИДЕО)
16:51
Должностные лица учебного заведения Мариуполя присвоили зарплату «мертвых душ» на 150 тыс.грн
16:11
В Мариуполе состоится велогонка для самых маленьких «Догоняйка 2017»
15:29
Мариупольский фестиваль “MRPL City 2017” открывает конкурс для молодых исполнителей
14:50
Жители мариупольских поселков получат гуманитарную помощь от Венгерской Экуменической Службы
14:12
В Мариуполе появилась «аллея сакуры»
13:39
В Мариуполе организуют флешмоб, который продемонстрирует любовь горожан к Украине
12:55
"Укрзализныця" ускорит движение поезда Мариуполь-Киев и улучшит качество пассажирского состава
12:00
Мариупольцы могут проголосовать за кандидата к присвоению звания «Почетный гражданин города» (ОПРОС)
11:12
Ко Дню памяти в Мариуполе нарисуют открытки на асфальте и создадут инсталляцию в виде мака
10:40
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13:20 На Донетчине обсудили проект развития телерадиовещания на свободных территориях Донбасса
12:09 На Донетчине обнаружен схрон с минами, взрывчаткой и противотанковыми гранатометами (ФОТО)
11:05 На Донетчине представили программу стимулирования развития бизнеса «Український донецький куркуль» (ФОТО)
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