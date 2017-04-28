28.04.2017 / 12:55



"Укрзализныця" ускорит движение поезда Мариуполь-Киев и улучшит качество пассажирского состава

Существенно сократить время в дороге на поезде из Мариуполя в Киев невозможно, но сократить временя в пути на 2-3 часа возможно. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ilich.in.ua со ссылкой на Depo.Донбасс.

"У нас нет возможности ускорить поезд существенно. Я думаю, что возможно сокращение времени в пути максимум на 2-3 часа, если мы оптимизируем график движения поездов. Технически больше будет сложно", - заявил Омелян.

"По качеству пассажирского состава мы надеемся, что будет изменена ситуация, и то позорное состояние вагонов, которое сейчас существует, будет улучшено", - добавил Омелян.