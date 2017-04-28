28.04.2017 / 12:00



Мариупольцы могут проголосовать за кандидата к присвоению звания «Почетный гражданин города» (ОПРОС)

Мариупольцы могут ознакомиться и проголосовать за одну из предложенных кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города Мариуполя», передает ilich . in . ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Коллективами предприятий, организаций и учреждений, депутатами Мариупольского городского совета, представителями Донецкой облгосадминистрации, правоохранительных органов, спортивной общественностью, общественными организациями выдвинуты кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Мариуполя»:

1. Мандрык Виталий Олегович – старший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный отдела быстрого реагирования спецподразделения «Сокол» УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области (посмертно).

2. Комаров Александр Валерьевич – мастер спорта Украины международного класса, член штатной сборной команды Украины по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы, чемпион и бронзовый призер, рекордсмен Паралимпийских Игр по плаванию.

3. Ярмонов Игорь Петрович – заслуженный мастер спорта Украины, международный мастер, член сборной мира, трехкратный чемпион мира, девятикратный чемпион Украины, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по шахматам среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Пустовойт Руслан Константинович – командир взвода 54-го отдельного батальона разведки Вооруженных сил Украины.