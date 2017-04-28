28.04.2017 / 11:12



Ко Дню памяти в Мариуполе нарисуют открытки на асфальте и создадут инсталляцию в виде мака

Майские праздники в Мариуполе начнутся с открытия городских парков и концертных программ. Так, уже 1 мая в ряде скверов и парков проведут праздничные мероприятия для детей и людей старшего возраста. А ко Дню памяти и примирения пройдут митинги у памятных знаков. Об этом рассказала директор департамента культурно-общественного развития горсовета Оксана Гринько в ходе брифинга, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Приглашаем мариупольцев принять участие в митинге на площади возле Драмтеатра 8 мая в 16:00, после которого все желающие смогут принять участие в создании инсталляции в виде мака из лампадок. Таким образом, мы почтим память тех, кто пожертвовал собой ради нашей жизни», - отметила Оксана Гринько.

Также традиционный митинг пройдет 9 мая на площади Воинов-Освободителей. Здесь будет организована концертная программа, будут работать полевая кухня и выставка военной техники тех лет.