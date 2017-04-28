28.04.2017 / 10:40



В Мариуполе прошел мастер-класс по греко-римской борьбе, посвященный участнику АТО Алексею Васюкову







В Мариупольской общеобразовательной школе № 30 состоялся мастер-класс по греко-римской борьбе, посвященный мастеру спорта Украины, участнику АТО Алексею Васюкову, передает ilich.in.ua со ссылкой на управление по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА.

Спортсмены специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе им. Г.Г.Узуна провели викторины на знание истории борьбы в Приазовье, рассказали о жизни и достижениях Васюкова.