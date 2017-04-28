28.04.2017 / 10:02



В Мариуполе готовят к запуску фонтан в Театральном сквере (ФОТО)







Сотрудники мариупольского КП «Зеленстрой» проверили работу насосов фонтана в Театральном сквере. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. По команде механизм был запущен и струи воды взметнулись вверх. Этому предшествовала кропотливая работа команды специалистов, подготовивших насосы к эксплуатации после зимы. Кроме того, специалисты позаботились и о внешнем виде фонтана: заменили около 100 квадратных метров плитки и поставили подсветку. Работникам осталось покрасить трубы, после чего фонтан будет готов к открытию сезона в эту субботу. Напоминаем, 1 мая мариупольские парки открывают летний сезон.