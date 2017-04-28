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28.04.2017 / 09:31
В мариупольском порту проведут эксплуатационное дноуглубление
Администрация морских портов Украины намерена провести работы по эксплуатационному дноуглублению в акваториях и на подходных каналах портов Мариуполь и Бердянск. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Ожидается, что подрядчик будет определен в ходе тендера, который в ближайшее время будет объявлен в системе публичных госзакупок ProZorro.
Как отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, "развитие портовой инфраструктуры Приазовья и проведение здесь дноуглубления так же важно, как и в портах Большой Одессы, которое стартует со дня на день".
В 2017 году в Приазовском регионе запланировано проведение дноуглубительных работ объемом 853 тыс. м куб. Это позволит избежать заиливания акваторий и поддерживать паспортные глубины на уровне 9 м.