28.04.2017 / 09:31



В мариупольском порту проведут эксплуатационное дноуглубление

Администрация морских портов Украины намерена провести работы по эксплуатационному дноуглублению в акваториях и на подходных каналах портов Мариуполь и Бердянск. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Ожидается, что подрядчик будет определен в ходе тендера, который в ближайшее время будет объявлен в системе публичных госзакупок ProZorro.

Как отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, "развитие портовой инфраструктуры Приазовья и проведение здесь дноуглубления так же важно, как и в портах Большой Одессы, которое стартует со дня на день".