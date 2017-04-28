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28.04.2017 / 09:08

Сегодня в Мариуполе ремонтные работы с отключением холодной воды

Как сообщает пресс-служа Мариупольского горсовета, сегодня в связи с порывом водовода диаметром 100 по адресу Итальянская, 123 прекращена подача холодной воды с 21.30 26.04.17 до 12.00 27.04.17 по адресам: Нахимова, 101; Итальянская, 123.

Также, в связи с порывом холодного водоснабжения по адресу Успенская/Греческой на водоводе диаметром 400 с 7.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ОШ №16, 36, 17; Центр опеки, д/с 164, 129, 20; пр.Металлургов102, 109-127, 129б, Шевченко, 71-93, Котляревского, 6, 8, 8а; Куинджи, 130-142; Правый берег.

В связи с переврезкой нового водовода по адресу квартал Азовье, 2-4 будет прекращена подача холодной воды с 9.00 до 17.00 по адресам: квартал Азовье, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10.

В связи с заменого водовода диаметром 63 по адресу Б. Морская, 3 проходные порта с 9.00 до 17.00 прекращена подача холодной воды по адресам: Б. Морская 1-87; Дачная 2-24; Мариупольская 1-33; Крановая 3-49; туп.Крановый2-18; котельная ОШ №33; Бригантина; водоснабжение порта; кафе «Дельфин».

В связи с заменого водовода диаметром 63 по адресу ул. Менделеева, 10-14 с 9.00 до 17.00 прекращена подача холодной воды по адресам: Менделеева, 4-22; Пашковского, 1-21; пр.Победы,18/5, 20, 22; М. Маклая, 1-5; Меотиды, 56-68; пер. Лечебный, 1-13; ГБ№4.В связи с порывом водовода диаметром 100 по адресу Итальянская, 123 прекращена подача холодной воды с 21.30 26.04.17 до 12.00 27.04.17 по адресам: Нахимова, 101; Итальянская, 123.

В связи с порывом холодного водоснабжения по адресу Успенская/Греческой на водоводе диаметром 400 с 7.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ОШ №16, 36, 17; Центр опеки, д/с 164, 129, 20; пр.Металлургов102, 109-127, 129б, Шевченко, 71-93, Котляревского, 6, 8, 8а; Куинджи, 130-142; Правый берег.

В связи с переврезкой нового водовода по адресу квартал Азовье, 2-4 будет прекращена подача холодной воды с 9.00 до 17.00 по адресам: квартал Азовье, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10.

В связи с заменого водовода диаметром 63 по адресу Б. Морская, 3 проходные порта с 9.00 до 17.00 прекращена подача холодной воды по адресам: Б. Морская 1-87; Дачная 2-24; Мариупольская 1-33; Крановая 3-49; туп.Крановый2-18; котельная ОШ №33; Бригантина; водоснабжение порта; кафе «Дельфин».

В связи с заменого водовода диаметром 63 по адресу ул. Менделеева, 10-14 с 9.00 до 17.00 прекращена подача холодной воды по адресам: Менделеева, 4-22; Пашковского, 1-21; пр.Победы,18/5, 20, 22; М. Маклая, 1-5; Меотиды, 56-68; пер. Лечебный, 1-13; ГБ№4.

 

  
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