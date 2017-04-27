27.04.2017 / 16:30



Красный крест обеспечил Мариуполь на полгода вперед противостолбнячными препаратами

Мариуполь получил гуманитарную помощь от Международного Комитета Красного Креста (МККК) в виде иммунобиологических препаратов. Городу передали 200 доз противостолбнячного иммуноглобулина и 800 противостолбнячного анатоксина. Это обеспечит потребности Мариуполя в вакцинах на полгода вперед.

Об этом рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Она подчеркнула, что в Украине вакцины анатоксина и иммуноглобулина в дефиците.

«В этом году мы ни разу их не получали! Без них практически не может существовать ни одна больница. При любой травме обязательно вводится вакцина от столбняка. Эти препараты обеспечат потребность Мариуполя в них на полгода», - сказала К.Сухова.

По словам главы офиса МККК Рафаэля Тено, в связи с конфликтом в регионе возросла нагрузка на медицинские учреждения Мариуполя. Именно поэтому комитет решил поставить дозы противостолбнячных препаратов учреждениям здравоохранения города.

«Всего области мы передаем до 9000 доз вакцин. Эти два препараты используют при ранении людей, чтобы инфекция не пошла дальше», - отметил Рафаэль Тено.