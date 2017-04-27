27.04.2017 / 15:04



К весенне-летнему сезону мариупольский «Зеленстрой» планирует покосить 100 га травы (ФОТО)











В рамках подготовки парков и скверов Мариуполя к весенне-летнему периоду силами МКП «Зеленого строительства» проводится покос травы и благоустройство клумб, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба горсовета, уже провели работу в Театральном сквере. На данный момент косят газоны на территории Городского сада и парка Победы.

Ежедневно в работе задействованы 12 работников коммунального предприятия. В планах «Зеленстроя» покосить около 100 га травы. Аналогичную работу проведут во всех районах города. Приведут в порядок, как парковые, так и пешеходные зоны.