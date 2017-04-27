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Главная / Лента новостей / К весенне-летнему сезону мариупольский «Зеленстрой» планирует покосить 100 га травы (ФОТО)

27.04.2017 / 15:04

К весенне-летнему сезону мариупольский «Зеленстрой» планирует покосить 100 га травы (ФОТО)





В рамках подготовки парков и скверов Мариуполя к весенне-летнему периоду силами МКП «Зеленого строительства» проводится покос травы и благоустройство клумб, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба горсовета, уже провели работу в Театральном сквере. На данный момент косят газоны на территории Городского сада и парка Победы.

Ежедневно в работе задействованы 12 работников коммунального предприятия. В планах «Зеленстроя» покосить около 100 га травы. Аналогичную работу проведут во всех районах города. Приведут в порядок, как парковые, так и пешеходные зоны.

«Работы по покосу только-только начались. Сначала мы проводим работу в парковых зонах, чтобы подготовить их к открытию. Уже покосили траву в Театральном сквере. Сейчас рабочие трудятся в Городском саду и парке Победы. Всего приведено в порядок около 9 гектар», - отметила прораб участка МКП «Зеленого строительства» Татьяна Чупахина.

  
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Для получения сэкономленной субсидии мариупольцам нужно подать заявление и открыть счет в банке
15:04
К весенне-летнему сезону мариупольский «Зеленстрой» планирует покосить 100 га травы (ФОТО)
14:21
Мариупольцев приглашают на общегородской субботник
13:40
Мариупольские парки открывают летний сезон
12:45
Музыканты приглашают мариупольцев на драйвовый опен-эйр (ВИДЕО)
12:09
На борьбу с туберкулезом в Мариуполе из горбюджета выделят почти 500 тыс. грн
11:29
В Мариуполе ликвидаторов и вдов погибших наградили орденом «Чернобыльский крест»
10:50
В связи с работами по восстановлению электроснабжения часть Мариуполя останется без света
10:26
Для мариупольских семей с детьми с особенностями в развитии запускается программа раннего вмешательства (ВИДЕО)
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12:30 На Донетчине рядом с линией разграничения обнаружен тайник с патронами и тротиловыми шашками (ФОТО)
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