27.04.2017 / 13:40



Мариупольские парки открывают летний сезон







В первый день мая в Мариуполе откроется летний сезон в парках. После осени и зимы заработают аттракционы и пройдут концертные программы. Как и в прошлом году, такие мероприятия будут проходить на праздники и по выходным, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, 1 мая активно заработают три локации: Городской сад, Театральный сквер и парк 50-летия Победы (возле памятного знака «Самолет»).

В Городском саду в 16.00 на смотровой площадке (возле надписи «Я люблю Мариуполь») для детей и взрослых пройдет игровая программа «Привет, давно не виделись!». В это же время на сцене парка начнется концерт вокальных коллективов. С 17.00 Мариупольский духовой оркестр под руководством Василия Шерпы порадует мариупольцев своим концертом.

В парке 50-летия Победы в 16.00 начнется концертно-игровая программа «Весна пришла!», а в 17.00 – танцевальный час для самых маленьких «Baby Dance 3+».