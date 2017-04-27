27.04.2017 / 12:45



Музыканты приглашают мариупольцев на драйвовый опен-эйр (ВИДЕО)

Музыканты, которые выступят на мариупольском музыкальном фестивале “MRPL City 2017”, записывают видеоприглашения, где предлагают всем провести самые драйвовые дни лета на масштабном опен-эйре Восточного побережья, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Свои видео с приглашением на фестиваль уже записали “Бумбокс”, “Ivan Navi” и “The ВЙО”. Каждый артист уверен, что событие пройдёт отлично и каждый посетитель получит максимум удовольствия.