27.04.2017

Музыканты приглашают мариупольцев на драйвовый опен-эйр (ВИДЕО)
Музыканты, которые выступят на мариупольском музыкальном фестивале “MRPL City 2017”, записывают видеоприглашения, где предлагают всем провести самые драйвовые дни лета на масштабном опен-эйре Восточного побережья, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Свои видео с приглашением на фестиваль уже записали “Бумбокс”, “Ivan Navi” и “The ВЙО”. Каждый артист уверен, что событие пройдёт отлично и каждый посетитель получит максимум удовольствия.
При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua
обязательно.
Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60,
реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76