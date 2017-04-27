27.04.2017 / 12:09



На борьбу с туберкулезом в Мариуполе из горбюджета выделят почти 500 тыс. грн

На программу противодействия заболеваемости туберкулезом в Мариуполе в 2017 году из городского бюджета выделят 472 500 гривен. Такое решение было принято вчера на заседании исполкома. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщил начальник департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков, в Мариуполе заболеваемость туберкулезом превышает 500 случаев в год. У 42% пациентов, у которых туберкулез диагностирован впервые, имеют еще и ВИЧ-СПИД. На амбулаторном лечении находится около 500 пациентов и порядка 1000 с открытыми формами туберкулеза – на стационарном.

Поскольку в настоящее время в Украине нет общегосударственной и областной целевой программы противодействия туберкулезу финансирование Программы противодействия заболеваемости туберкулезом будет обеспечиваться из городской казны.

Эти средства необходимы на проведение бесплатной компьютерной томографии ВИЧ-инфицированным и приобретение рентген-пленки, приобретение туберкулина и вакцины БЦЖ, обеспечение бесперебойной работы пунктов сбора мокроты в лечебной сети города.

«Если по окончании действия государственной программы мы не будем финансировать первичный уровень и диагностику, может произойти рост заболеваемости», – предупредил начальник управления здравоохранения Мариупольского горсовета Сергей Данилков.

«Этим решением мы полностью обеспечиваем медикаментозное сопровождение лабораторных исследований и надеемся, что уровень заболеваемости не будет расти, а будет снижаться», – подчерк­нул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Учитывая серьезность проблемы, мэр Мариуполя Вадим Бойченко предложил «возобновить профосмотры для студентов вузов, техникумов и училищ и приобрести для этого диагностическое оборудование. Кроме того, необходимо взять под контроль здоровье населения, которое не охвачено обязательными профосмотрами».