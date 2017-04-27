27.04.2017 / 11:29



В Мариуполе ликвидаторов и вдов погибших наградили орденом «Чернобыльский крест»

В Мариуполе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, вдов погибших и людей с инвалидностью и наградили знаком народного уважения - орденом «Чернобыльский крест». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

«Возле памятника жертвам аварии на Чернобыльской АЭС состоялся митинг, посвященный 31 годовщине со дня трагедии. Почтить память людей, которые отдали свои жизни, чтобы защитить мир от ядерной чумы, пришли представители городской власти, военнослужащие, правоохранители, ликвидаторы последствий трагедии, вдовы погибших и жители города», - говорится в сообщении.

При поддержке городского головы и секретаря городского совета, ликвидаторов аварии на АЭС, вдов погибших и людей с инвалидностью наградили знаком народного уважения - орденом «Чернобыльский крест».