27.04.2017 / 10:50



В связи с работами по восстановлению электроснабжения часть Мариуполя останется без света

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 27 апреля, в связи с запланированными работами по восстановлению электроснабжения часть улиц останется без света.

Центральный район: ул. Куинджи, 142, 142а, 150 – поврежден кабель.

Левобережный район: ул. Бестужева 3-25; тупик Бестужева (весь), ул. Дружбы, 1-39, 41-103, пер. Дружбы (весь), проезд Дружбы (весь), ул. Олимпийская, 82-102; пер. Февральский, 1-3, 4-43, 2-24; пер. Рижский, 1-23/40, 2-36; ул. Февральская, 16-40, проезд Февральский (весь), ул. Олимпийская 216-232, ул. Рижская (вся), пер. Рижский, 20-53, 48-98; тупик Рижский (весь), ул. Станиславского, 115-187; ул. Февральская, 111-119.