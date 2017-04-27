27.04.2017 / 10:26



Для мариупольских семей с детьми с особенностями в развитии запускается программа раннего вмешательства (ВИДЕО)

Родителям, воспитывающих детей с синдромом Дауна, аутизмом и другими сложностями в развитии приходится непросто, ведь в большинстве украинских городов нет ни должного информирования, ни условий по обслуживанию и помощи таким семьям. В Фонде развития Мариуполя обсудили способы решения сложившейся проблемы. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.

Донецкая область входит в число регионов, где международная организация ЮНИСЕФ проводит пилотный проект по развитию программы раннего вмешательства в семьи с детьми от 0 до 4-ёх лет с особенностями в развитии. Алёна Скрипко — национальный координатор программы «Родители за раннее вмешательство», приехала из Киева в Мариуполь, чтобы посетить круглый стол в Фонде развития Мариуполя и помочь реализовать программу в нашем городе.

«Это международная практика, которая помогает семье на ранних стадиях, когда они узнали об особенностях своего ребёнка, принять ребёнка, как можно скорее получить соответствующую поддержку, и организовать так деятельность ребёнка и всю окружающую среду, чтоб ребёнок в каждую секунду своей жизни мог развиваться», - подчеркнула она.

В дискуссии приняли участие представители городской власти и общественных организаций.