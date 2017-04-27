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27.04.2017 / 10:26
Для мариупольских семей с детьми с особенностями в развитии запускается программа раннего вмешательства (ВИДЕО)
Родителям, воспитывающих детей с синдромом Дауна, аутизмом и другими сложностями в развитии приходится непросто, ведь в большинстве украинских городов нет ни должного информирования, ни условий по обслуживанию и помощи таким семьям. В Фонде развития Мариуполя обсудили способы решения сложившейся проблемы. Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.
Донецкая область входит в число регионов, где международная организация ЮНИСЕФ проводит пилотный проект по развитию программы раннего вмешательства в семьи с детьми от 0 до 4-ёх лет с особенностями в развитии. Алёна Скрипко — национальный координатор программы «Родители за раннее вмешательство», приехала из Киева в Мариуполь, чтобы посетить круглый стол в Фонде развития Мариуполя и помочь реализовать программу в нашем городе.
«Это международная практика, которая помогает семье на ранних стадиях, когда они узнали об особенностях своего ребёнка, принять ребёнка, как можно скорее получить соответствующую поддержку, и организовать так деятельность ребёнка и всю окружающую среду, чтоб ребёнок в каждую секунду своей жизни мог развиваться», - подчеркнула она.
В дискуссии приняли участие представители городской власти и общественных организаций.
«То, что сейчас запускается этот проект в Мариуполе, это для нас знаковое, поскольку мы получим доступ к лучшим практикам и лучшим знаниям. В этом году мы максимально уделим внимание обмену опытом, получению новых знаний, а в следующем году мы уже начнём делать конкретные действия совместно с детским фондом ООН, у нас есть ожидания о создании такого центра раннего вмешательства», - рассказала советник городского головы Татьяна Ломакина.
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