27.04.2017 / 09:41



В Мариуполе стартовала превентивная отработка города

Сегодня для личного состава мариупольской полиции и сотрудников областного главка прозвучал сигнал «Тревога». За час полицейские в полной экипировке выстроились в оговоренных местах, чтобы получить задачи по обеспечению публичной безопасности. По приказу генерала Аброськина в Мариуполе начались мероприятия, направленные на противодействие преступности и перекрытия трафика запрещенных и опасных предметов, передает ilich.in.ua со ссылкой на правоохранителей региона.

В ведомстве отмечают, что 28 апреля полиция региона переходит на усиленный вариант несения службы, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в майские праздники и обеспечить безопасность жителей.