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27.04.2017 / 09:41
В Мариуполе стартовала превентивная отработка города
Сегодня для личного состава мариупольской полиции и сотрудников областного главка прозвучал сигнал «Тревога». За час полицейские в полной экипировке выстроились в оговоренных местах, чтобы получить задачи по обеспечению публичной безопасности. По приказу генерала Аброськина в Мариуполе начались мероприятия, направленные на противодействие преступности и перекрытия трафика запрещенных и опасных предметов, передает ilich.in.ua со ссылкой на правоохранителей региона.
В ведомстве отмечают, что 28 апреля полиция региона переходит на усиленный вариант несения службы, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в майские праздники и обеспечить безопасность жителей.
«Цель отработок - охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятия оружия, патронов и взрывчатки, недопущения совершения тяжких преступлений. Прошу жителей и гостей города с пониманием отнестись к вводимым мерам безопасности», - подчеркнул генерал Аброськин.