27.04.2017 / 09:06



В Мариуполе гостиница, больница и жилые дома до конца дня будут без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с заменой водомерного узла по адресу Гранитная, 124 будет прекращена подача холодной воды с 9.00 до 17.00 по адресам Гранитная, 122, 124, 126.

Также, в связи с переврезкой водовода по адресу ул.Отечественная с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Знаменская, 2-56; пер.Металлургический, 3-63, 2-90; Шопена, 56-94; пер.Шопена, 41-85; проезд Ключевой, 2-30; Отечественная, 1-31; Героическая, 1-46; Новосельская, 3-37; пер.Новосельский, 1-35; Лута, 1-101; Ровная, 1-47а; Родниковая, 21-60; Кустоовражная, 1-35; проезд Ракетный, 4-34; пер.Ракетный, 6-38, Роддом, ОШ3 47, ОШ324; д/с 151, 57.

В связи с заменой водовода диаметром 63 по адресу Металлургов, д/с №28 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Металлургов, 181-209; Гонды, 42-76 ; д/с №28, гостиница «Дружба».

В связи с заменой водовода диаметром 63 по адресу Николаевская, 80 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Соборная, 1; Николаевская, 80, 82; Нильсена, 38.