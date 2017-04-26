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26.04.2017 / 17:27
Мариупольским автолюбителям: Президент одобрил новое правило дорожного движения
Президент Украины Петр Порошенко одобрил изменения в правила дорожного движения относительно движения по кольцу, передает канал «112».
Согласно закону, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.
Авторы документа аргументировали необходимость его принятия в частности сложной социально-экономической ситуацией, из-за которой отсутствуют дорожная разметки и знаки на дорогах. Кроме того, в каждом городе фактически действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.
Поэтому правила движения по кругу были унифицированы.
Кроме того, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением.
Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном издании парламента "Голос Украины".