26.04.2017 / 16:55



Директор Мариупольского порта получил награду от Минобороны (ФОТО)











Сегодня директор Мариупольского порта Александр Олейник был награжден медалью Министра обороны Украины «За содействие вооруженным силам Украины», передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Получая высокую награду из рук военнослужащих, директор Мариупольского порта отметил, что это подтверждение заслуг всего коллектива, который работает на единый результат.

«Каждый мариуполец сегодня считает своей обязанностью помочь вооруженным силам сохранить закон и порядок в нашей стране, отстоять конституционные права и свободы ее жителей. Порт – это социально-ответственное предприятие, которое не может и не будет оставаться в стороне от тех вызовов, которые современные реалии несут украинской нации в целом. Мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы государственные рубежи были неприступными, родной Мариуполь – процветающим, а наш порт – преуспевающим и лидирующим по темпам своего развития», - заявил Александр Олейник.

Напомним, с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе Мариупольский порт сконцентрировал усилия на помощи мирным жителя, пострадавшим от боевых действий, и на укреплении обороноспособности нашего государства.