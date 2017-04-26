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26.04.2017 / 16:55

Директор Мариупольского порта получил награду от Минобороны (ФОТО)





Сегодня директор Мариупольского порта Александр Олейник был награжден медалью Министра обороны Украины «За содействие вооруженным силам Украины», передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Получая высокую награду из рук военнослужащих, директор Мариупольского порта отметил, что это подтверждение заслуг всего коллектива, который работает на единый результат.

«Каждый мариуполец сегодня считает своей обязанностью помочь вооруженным силам сохранить закон и порядок в нашей стране, отстоять конституционные права и свободы ее жителей. Порт – это социально-ответственное предприятие, которое не может и не будет оставаться в стороне от тех вызовов, которые современные реалии несут украинской нации в целом. Мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы государственные рубежи были неприступными, родной Мариуполь – процветающим, а наш порт – преуспевающим и лидирующим по темпам своего развития», - заявил Александр Олейник.

Напомним, с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе Мариупольский порт сконцентрировал усилия на помощи мирным жителя, пострадавшим от боевых действий, и на укреплении обороноспособности нашего государства.

Так, после обстрелов МКР «Восточный» и пгт. Сартана Мариупольский МТП выделил строительные материалы на восстановление объектов инфраструктуры, а жителям Авдеевки направил 7 тонн продовольствия. С 2014 года порт оказывал финансовую помощь оперативно-тактической группировке «Мариуполь», Донецкому пограничному отряду, Национальной гвардии Украины, а также Донецкому областному и Мариупольскому городскому военным комиссариатам на обустройство мест дислокации, строительство фортификационных сооружений, ремонт помещений, приобретение необходимого оборудования и т.д. Всего за период 2014 – 2017 гг. на эти цели порт выделил более 1,7 миллионов гривен.


 

  
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На мариупольских улицах обновят дорожную разметку и добавят «лежачих полицейских» (ФОТО)
15:39
На мариупольских улицах демонтировано около 30 билбордов
14:55
Мариупольские металлурги участвовали в создании уникального саркофага для реактора на Чернобыльской АЭС (ВИДЕО)
14:06
В Мариуполе утвердили программу борьбы с туберкулезом
13:31
В Мариуполе прокуратура требует отменить результаты тендера на сумму почти 17 млн грн
12:47
В Мариуполе отремонтируют Шахматный клуб и найдут тренера-профессионала
12:09
Школьники Мариуполя создали мультфильмы на тему общечеловеческих ценностей
11:27
В Мариуполе «на горячем» задержали кабельных воров (ФОТО)
10:48
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15:03 Кабмин одобрил оздоровление 1,5 тыс. детей Донбасса в "Артеке" и "Молодой гвардии"
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