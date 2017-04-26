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Главная / Лента новостей / На мариупольских улицах обновят дорожную разметку и добавят «лежачих полицейских» (ФОТО)

26.04.2017 / 16:18

На мариупольских улицах обновят дорожную разметку и добавят «лежачих полицейских» (ФОТО)





На улицах Мариуполя начаты работы по обновлению дорожной разметки. Кроме того, для безопасности будут размещены более 70 «лежачих полицейских». Об этом, со ссылкой на сообщение сотрудников «Донбасс-Информ-Ресурсов», сообщает MRPL.CITY, передаёт ilich.in.ua.

По их словам, сегодня будет восстановлена разметка у элемента принудительного снижения скорости транспортных средств на пересечении бульвара Хмельницкого и улицы Бахчиванджи.

Работы по восстановлению дорожной разметки проведут в Приморском районе на улицах Ростовская, Кронштадтская, Днепропетровская и Черноморская. 

Весеннее обновление ждёт все искусственные неровности, размещённые на пешеходных переходах улиц города для обеспечения безопасности горожан.

  
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15:39
На мариупольских улицах демонтировано около 30 билбордов
14:55
Мариупольские металлурги участвовали в создании уникального саркофага для реактора на Чернобыльской АЭС (ВИДЕО)
14:06
В Мариуполе утвердили программу борьбы с туберкулезом
13:31
В Мариуполе прокуратура требует отменить результаты тендера на сумму почти 17 млн грн
12:47
В Мариуполе отремонтируют Шахматный клуб и найдут тренера-профессионала
12:09
Школьники Мариуполя создали мультфильмы на тему общечеловеческих ценностей
11:27
В Мариуполе «на горячем» задержали кабельных воров (ФОТО)
10:48
Мариуполь представил свою модель админреформы южной части региона (ФОТО)
10:11
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15:03 Кабмин одобрил оздоровление 1,5 тыс. детей Донбасса в "Артеке" и "Молодой гвардии"
13:51 На Донетчине прекратили производство и реализацию контрафактного алкоголя (ФОТО)
12:40 На Донетчине обустроят 200 спортплощадок с тренажерами и 85 с искусственным покрытием
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