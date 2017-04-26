26.04.2017 / 16:18



На мариупольских улицах обновят дорожную разметку и добавят «лежачих полицейских» (ФОТО)











На улицах Мариуполя начаты работы по обновлению дорожной разметки. Кроме того, для безопасности будут размещены более 70 «лежачих полицейских». Об этом, со ссылкой на сообщение сотрудников «Донбасс-Информ-Ресурсов», сообщает MRPL.CITY, передаёт ilich.in.ua.

По их словам, сегодня будет восстановлена разметка у элемента принудительного снижения скорости транспортных средств на пересечении бульвара Хмельницкого и улицы Бахчиванджи.

Работы по восстановлению дорожной разметки проведут в Приморском районе на улицах Ростовская, Кронштадтская, Днепропетровская и Черноморская.