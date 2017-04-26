26.04.2017 / 15:39



На мариупольских улицах демонтировано около 30 билбордов

Сегодня в Мариуполе решался вопрос продления срока размещения конструкций наружной рекламы на территории города. Принимали решение исходя из утвержденного Положения, в котором прописан порядок размещения наружной рекламы в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.



Члены исполкома, исходя из Положения, приняли решение отказать некоторым предпринимателям в размещении специальных конструкций внешней рекламы - баннеров на окнах, рекламы на стене жилого дома, на заборе, и тому подобное. Также на заседании поддержали и демонтаж 27 рекламных конструкций. Как отметил городской голова Вадим Бойченко, это небольшие, но исторические победы по наведению порядка и чистоты в Мариуполе.

«Мы проредили их, наводя порядок в Мариуполе. Будем стремиться к тому, чтобы было меньше билбордов. Максимум, что может стоять - это красивые, европейские сити-лайты, которые никому не мешают. Такая задача поставлена перед главным управлением градостроительства и архитектуры», - отметил Вадим Бойченко.

Кстати, жители города уже заметили первые плоды принятого Положения. В течение месяца с улиц города исчезали рекламные конструкции, которые мешали обзору. Уже демонтировано около 30 билбордов.

