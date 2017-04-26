26.04.2017 / 14:55



Мариупольские металлурги участвовали в создании уникального саркофага для реактора на Чернобыльской АЭС (ВИДЕО)

В создании уникального саркофага для укрытия разрушенного реактора на Чернобыльской АЭС принимали участие мариупольские металлурги МК «Азовсталь». Это был крупнейший мировой проект, объединивший 40 стран-доноров. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В 1997 году страны "Большой семерки" создали международный фонд по финансированию строительства объекта "Укрытие - 2" – изоляционного арочного сооружения над разрушенным четвёртым энергоблоком ЧАЭС, поскольку первый саркофаг, созданный в рекордные сроки - за 206 суток с момента аварии, стал разрушаться.

Активная работа по реализации проекта началась в 2004 году. После окончательной разработки и утверждения проектной документации, в 2012-м году на площадке начались монтажные работы. Тогда же к проекту подключились и азовстальцы.

"В 2012 году на комбинат "Азовсталь" поступил заказ на производство листового проката из конструкционных марок стали. Основной сложностью было выполнение повышенных требований заказчика к ударной вязкости - не менее 100 джоулей. Данные значения превышали требования стандартов в 2-3 раза", - вспоминает инженер-технолог I категории технологического бюро ТЛЦ МК "Азовсталь" Татьяна Иванова.

Поскольку металлическая конструкция должна была находиться под воздействием агрессивной среды, важно было соблюсти весь технологический процесс и выдать сверхпрочный металл с заданными механическими свойствами.

"Для обеспечения заданного качества и механических свойств основным требованием к азовстальской стали было низкое содержание вредных примесей, таких как сера и фосфор", - рассказал начальник технологического бюро конвертерного цеха МК "Азовсталь" Сергей Фролов.

29 ноября 2016 года арка была успешно надвинута на здание реактора. Второй саркофаг, получивший название "Новый безопасный конфайнмент", стал самой большой наземной передвижной конструкцией. На строительство объекта ушло 9 лет, а его стоимость составила 1,5 миллиарда евро.

Сооружение полностью закрывает и изолирует первое "Укрытие" и предназначено для превращения Чернобыльской зоны в экологически безопасную территорию.

"Новый безопасный конфайнмент" будет сдерживать радиоактивное излучение ближайшие 100 лет.