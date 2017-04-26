26.04.2017 / 14:06



В Мариуполе утвердили программу борьбы с туберкулезом

На заседании исполнительного комитета городского совета первым проектом-решением утвердили программу, направленную на противодействие заболеваемости туберкулезом в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время в Украине нет общегосударственной и областной целевой программы противодействия туберкулезу, однако есть вопросы, которые требуют дальнейшего решения и привлечения к их выполнению органов местного самоуправления: выделение финансирования на проведение бесплатной компьютерной томографии органов грудной клетки ВИЧ-инфицированным лицам и приобретение рентген-пленки для обследования лиц социальной и медицинской групп риска; приобретение туберкулина и вакцины БЦЖ, обеспечение бесперебойной работы пунктов сбора мокроты в обще-лечебной сети города; оказание социальной поддержки больным туберкулезом на амбулаторном этапе лечения.

«Город должен поддержать разработанную государством программу борьбы с туберкулезом. Главное - раннее диагностирование заболевания», - отметил начальник управления охраны здоровья горсовета Сергей Данилков.

Во время обсуждения программы было принято решение внести в нее дополнения.

«Необходимо, чтобы во всех учебных заведениях и предприятиях люди проходили обязательный ежегодный медосмотр», - отметил городской голова Вадим Бойченко.