26.04.2017 / 13:31



В Мариуполе прокуратура требует отменить результаты тендера на сумму почти 17 млн грн

Мариупольской местной прокуратурой № 2 подан иск в интересах государства о признании недействительными решений тендерного комитета и договора подряда на сумму 16,7 млн грн по реконструкции канализационной насосной станции Мариуполя с внедрением энергосберегающих технологий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«Во время изучения тендерной документации установлено, что тендерным комитетом заказчика безосновательно отклонено самую низкую и наиболее экономически выгодное тендерное предложение другого участника торгов», - говорится в сообщении.

Зато, победителем признано общество, которым даже не соблюдены требования установленных заказчиком критериев участника торгов, чем нарушены требования Закона Украины «О публичных закупках».