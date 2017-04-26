26.04.2017 / 12:47



В Мариуполе отремонтируют Шахматный клуб и найдут тренера-профессионала

С вопросом о судьбе шахматного клуба в Мариуполе к городскому голове Вадиму Бойченко обратился председатель Федерации шахмат Мариуполя Владимир Гутников. Он рассказал об ужасном состоянии, в котором на данный момент находится клуб, а также об отсутствии в штате тренера. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Управляющий делами исполкома Александр Кочурин заверил, что ремонт помещений начнется уже в этом году.

По вопросу отсутствия тренера в штате шахматного клуба пояснения внес начальник управления физической культуры и спорта Давид Табатадзе.

«Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, на должность тренера может быть принят человек с высшим профильным образованием или который проходит обучение. Но такого на данный момент мы найти не можем. Раньше было достаточно звания «Мастер спорта»», - сказал он.

Городской голова дал поручение профильным специалистам найти решение данной проблемы до сентября.