26.04.2017 / 12:09



Школьники Мариуполя создали мультфильмы на тему общечеловеческих ценностей















Школьники Мариуполя создали четыре анимационных ролика на тему общечеловеческих ценностей, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Мультфильмы «Начни с себя», «История про море и не только», «Город справедливости» и «Добро и зло» длительностью до 1,5 минуты создали 20 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Съемки прошли в рамках воркшопа «Мир и справедливость», организованным ПРООН в Украине.

Как рассказала арт-менеджер свободного пространства «Halabuda» Галина Балабанова, воркшоп длился два полных дня – 21 и 22 апреля.

«Вместе с помощниками аниматор с большим опытом Татьяна Войтюк рассказала участникам как разработать концепцию мультфильма, написать сценарий, смонтировать видео и о базовых навыках работы с программой. Дети разделились на четыре команды и фактически сняли мультфильмы с нуля. Взрослые помогали лишь технически», - сказала Галина Балабанова.

По ее словам, для создания роликов авторы использовали подручные материалы – фломастеры, краски, ножницы, скотч, бумагу, рисунки и пластилин.

«Школьники самостоятельно озвучили свои мультфильмы: голоса персонажей, закадровый текст и дополнительные звуки. Для съемок использовались фото- и веб-камеры. Теперь то же самое участники могут создавать, применяя собственные мобильные телефоны со штативами», - уточнила Галина Балабанова.

Целью создания мультфильмов стала популяризация общечеловеческих ценностей, развитие творческого мышления у детей и обучение их навыкам с работы в жанре анимации