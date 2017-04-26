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26.04.2017 / 12:09

Школьники Мариуполя создали мультфильмы на тему общечеловеческих ценностей







Школьники Мариуполя создали четыре анимационных ролика на тему общечеловеческих ценностей, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Мультфильмы «Начни с себя», «История про море и не только», «Город справедливости» и «Добро и зло» длительностью до 1,5 минуты создали 20 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Съемки прошли в рамках воркшопа «Мир и справедливость», организованным ПРООН в Украине.

Как рассказала арт-менеджер свободного пространства «Halabuda» Галина Балабанова, воркшоп длился два полных дня – 21 и 22 апреля.

«Вместе с помощниками аниматор с большим опытом Татьяна Войтюк рассказала участникам как разработать концепцию мультфильма, написать сценарий, смонтировать видео и о базовых навыках работы с программой. Дети разделились на четыре команды и фактически сняли мультфильмы с нуля. Взрослые помогали лишь технически», - сказала Галина Балабанова.

По ее словам, для создания роликов авторы использовали подручные материалы – фломастеры, краски, ножницы, скотч, бумагу, рисунки и пластилин.

«Школьники самостоятельно озвучили свои мультфильмы: голоса персонажей, закадровый текст и дополнительные звуки. Для съемок использовались фото- и веб-камеры. Теперь то же самое участники могут создавать, применяя собственные мобильные телефоны со штативами», - уточнила Галина Балабанова.

Целью создания мультфильмов стала популяризация общечеловеческих ценностей, развитие творческого мышления у детей и обучение их навыкам с работы в жанре анимации

В настоящее время рассматривается вопрос о продолжении этого проекта в Мариуполе.

  
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17:27
Мариупольским автолюбителям: Президент одобрил новое правило дорожного движения
16:55
Директор Мариупольского порта получил награду от Минобороны (ФОТО)
16:18
На мариупольских улицах обновят дорожную разметку и добавят «лежачих полицейских» (ФОТО)
15:39
На мариупольских улицах демонтировано около 30 билбордов
14:55
Мариупольские металлурги участвовали в создании уникального саркофага для реактора на Чернобыльской АЭС (ВИДЕО)
14:06
В Мариуполе утвердили программу борьбы с туберкулезом
13:31
В Мариуполе прокуратура требует отменить результаты тендера на сумму почти 17 млн грн
12:47
В Мариуполе отремонтируют Шахматный клуб и найдут тренера-профессионала
12:09
Школьники Мариуполя создали мультфильмы на тему общечеловеческих ценностей
11:27
В Мариуполе «на горячем» задержали кабельных воров (ФОТО)
10:48
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15:03 Кабмин одобрил оздоровление 1,5 тыс. детей Донбасса в "Артеке" и "Молодой гвардии"
13:51 На Донетчине прекратили производство и реализацию контрафактного алкоголя (ФОТО)
12:40 На Донетчине обустроят 200 спортплощадок с тренажерами и 85 с искусственным покрытием
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