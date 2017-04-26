26.04.2017 / 11:27



В Мариуполе «на горячем» задержали кабельных воров (ФОТО)



















Мариупольские правоохранители застали в подвале многоэтажного дома правонарушителей за срезкой проводов, передает ilich.in.ua.

Как сообщает Центральный отдел полиции в Донецкой области, два друга 32 и 33 лет, оба не работают, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений. С их слов, находясь в поисках работы, решили подработать, а именно срезать проводные коммуникации и сдать на металл. В соседнем микрорайоне присмотрели легкодоступный подвал в одном из домов. Провода срезали строительными ножницами, заранее приготовленными для совершения кражи.

Успели срезать только два провода по 10 метров. 20 метров телекоммуникационного кабеля - 1500 гривен ущерба. Сообщники решили не отапливать похищенное, а тут же на месте привести их в «товарный вид».

Сейчас проводится проверка причастности задержанных к аналогичным кражам в других районах.